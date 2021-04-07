وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%

قال إن المهنية العالية أسهمت في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، وذلك بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نسبة الحوادث انخفضت خلال السنوات الماضية 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، التي كانت سابقا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة؛ لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت عنايتها للسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري، والتوظيف الأمثل للتقنية.