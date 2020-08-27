أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة

أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 06:38 PM

أعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله

أمير الرياض يستقبل العتيبي بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن منشآت المنطقة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, اللواء سفر بن منيف العتيبي، بمناسبة تكليفه قائداً لقوات آمن المنشآت بمنطقة الرياض.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

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أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

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