الاتحاد جاء ثانيًا.. الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

الهلال حقق لقب دوري الدرجة الأولى

تُوج النادي الأهلي بالمركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الدوري الممتاز؛ فيما حقق الهلال لقب دوري الدرجة الأولى، ونال الاتحادُ لقب فئة البراعم.

جاء ذلك في ختام البطولة أمس التي أقيمت منافساتها لـ3 أيام على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وحل الاتحاد ثانيًا في فئة الممتاز، والصواري في المركز الثالث، والشباب رابعًا، والفتح خامسًا، وأحد سادسًا، والاتفاق سابعًا، ومضر ثامنًا، والنهضة تاسعًا، والسلام عاشرًا.

وفي منافسات الدرجة الأولى حل ثانيًا الهداية، والخليج في المركز الثالث، والهدى رابعًا، والتعاون خامسًا، والباطن سادسًا، والطرف سابعًا، والدرعية ثامنًا.

ولفئة البراعم حل الفتح ثانيًا، وجاء النهضة في المركز الثالث، والهلال رابعًا والحمادة خامسًا، والأنصار سادسًا، والسلام سابعًا، والقارة ثامنًا.

وتوج الفائزين: رئيسُ الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، والأمين العام ياسر الحبيش، وعُضوَا مجلس الإدارة خالد المطيري وحسن حيان، ومستشار الاتحاد الدكتور ماجد السليمان، ومدير عام الصالة الرياضية سعد المطرود.. كما كرم الاتحاد خلال حفل الختام اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى خلال مشاركتهم الماضية في البطولات الدولية والتأهل إلى بطولة العالم 2022م.