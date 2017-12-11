في محافظات الرياض.. ضبط أكثر من 550 مخالفاً خلال 24 ساعة

شرطة المنطقة واصلت تتبع المخالفين ضمن حملة "وطن بلا مخالف"

نجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط أكثر من 550 مخالفاً خلال 24 ساعة من حملة وطن بلا مخالف، حيث جرى تسليم جميع المخالفين للجهات المختصة، فيما تستمر الحملة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

وتمكنت دوريات أمن المحافظات بمنطقة الرياض إبان تنفيذها الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، من القبض على ما يزيد عن خمسمائة وخمسين مخالفاً، ما بين متسللين ومخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وذلك خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.