4 أيام ونصف عملاً أسبوعياً بالإمارات.. عطلة "سبت وأحد" والجمعة العمل لـ 12 ظهراً

توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهراً بكل الدولة طوال العام

اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف اليوم عملاً أسبوعياً، والعطلة يومَي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

تفصيلاً، ووفق وكالة الأنباء الرسمية، أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومَي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

وقالت "وام": يُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تمّ بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.