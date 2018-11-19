وكيل جامعة الملك سعود يفتتح معرض "مساري"

لتعريف الطلبة بفرص العمل بالكليات والأقسام

دشن وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية والتعليمية، الدكتور محمد النمي، اليوم الاثنين؛ فعاليات المعرض التعريفي بتخصصات الجامعة "مساري"، الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة، تحت رعاية مدير الجامعة، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وقال "النمي" إن المعرض أحد أنشطة برنامج "مساري" الذي يهدف إلى تعريف الطلبة بالتخصصات الموجودة في كليات الجامعة، وفرص العمل المتاحة في الكليات والأقسام.

وأكد حرص الجامعة على أن تكون جميع تخصصاتها ومخرجاتها متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

وأثنى على جهود عمادة السنة الأولى المشتركة في إقامة وتنظيم برنامج ومعرض مساري، داعيًا جميع الطلبة للاستفادة من المعرض، والالتقاء بممثلي الكليات من أعضاء هيئة التدريس ومن زملاءهم الطلاب.

وقال عميد السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، إن برنامج "مساري" يهدف لإرشاد وتوجيه الطلبة ومساعدتهم، لتحديد التخصص الأكاديمي الأنسب لهم بعد السنة الأولى المشتركة، ويساعدهم في التعرف على المجالات الأكاديمية المتاحة لهم، ويقدم البرامج والأنشطة التي تلفت انتباه واهتمام الطلبة عن تحديد التخصص، ويكسبهم المهارات اللازمة.

وأضاف "الجريوي" أن "مساري" يشتمل على عدد من اللقاءات المباشرة مع عمداء ووكلاء ومسؤولي كليات الجامعة من خلال البرنامج المعد لذلك، في كل كلية من كليات الجامعة، بالتنسيق مع عمادة السنة الأولى المشتركة والتي يتم تسجيلها وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"يوتيوب".

وأكد حرص العمادة على مساعدة الطلبة الاختيار التخصص المناسب والمعرفة المسبقة بسوق العمل ومتطلباته، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتحديد التخصص المناسب لقدرات الطالب وميوله.

وأوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة للخدمات الطلابية، د. مخلد بن مطيران العنزي، أن معرض التعريف بالكليات "مساري"، الذي تنظمه وكالة الخدمات الطلابية، ممثلة بوحدة الإرشاد الطلابي، ضمن برنامج "مساري" لمستقبل أفضل تشارك فيه جميع كليات الجامعة وطلابها المتميزين، للتعريف ببرامجها وأقسامها وشروط القبول فيها والفرص الوظيفية التي تتوفر لخريجيها.

وقال "العنزي" إن البرنامج يقدم الإرشاد المهني المناسب لطبيعة الطلاب وميولهم وقدراتهم وخصائصهم، بما يسمح لهم باختيار المهنة والتخصص الذي يتناسب مع هذه القدرات والميول والقدرات الخاصة، بالإضافة إلى ما يقدمه "مساري كافيه"، بشكل يومي للطلاب في الجوانب الإرشادية والمهنية للطلاب، والذي يعمل وفق خطة محكمة على إمداد الطلاب، بكل ما يمكن أن يساعدهم في مسيرتهم التعليمية.