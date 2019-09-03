قطعة حديدية تستقر بأنف فتاة بالمجاردة.. اختناق وتدخل طبي

فحص البلعوم الأنفي كشف جسماً غريباً وتضخماً بالناميات

نجح فريق طبي بمستشفى المجاردة العام بقيادة الدكتور علي عبدالله الشهري؛ استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة ومساعديه بالعيادة، من استخراج قطعة حديدية لمريضة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً كانت تعاني ضيقاً في مجرى التنفس مع اختناقات وانقطاع في النفس أثناء النوم.

وعند فحص البلعوم الأنفي بالمنظار "المرن" تبيّن وجود تضخم في الناميات مع اشتباه بوجود جسم غريب استدعى تدخلاً جراحياً لانتشاله من أنف المريضة التي غادرت المستشفى بصحة جيدة.

من جانبه، أشاد مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي؛ بجهود الطاقم الطبي المتابع لحالة المريضة.