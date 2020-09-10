الحدود الشمالية: أكثر من 4500 مستفيد من خدمات "تطمن"

متاحة للجميع.. منذ بدء العمل بها من خلال 8 عيادات

قدّمت عيادات (تطمن) في الحدود الشمالية خدماتها لـ4531 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 8 عيادات.


يُشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 10:06 AM

متاحة للجميع.. منذ بدء العمل بها من خلال 8 عيادات

الحدود الشمالية: أكثر من 4500 مستفيد من خدمات "تطمن"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عرعر

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قدّمت عيادات (تطمن) في الحدود الشمالية خدماتها لـ4531 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، من خلال 8 عيادات.


يُشار إلى أن عيادات (تطمن) مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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