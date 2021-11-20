أفغانستان.. ألمانيا وهولندا تدفعان رواتب الموظفين و"طالبان" ترحب

"ذبيح الله": الإمارة ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة

رحبت حركة "طالبان" بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة.



وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر": "ترحب الإمارة الإسلامية وتقدر مبادرة ألمانيا وهولندا التي تدفع رواتب جميع الموظفين والموظفات في قطاعي التعليم والصحة".



وأشار ذبيح الله وفق "روسيا اليوم"، إلى أن "الإمارة الإسلامية ستساعد وتتعاون في تسليم الرواتب بطريقة شفافة".