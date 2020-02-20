انطلاق هايكنج السعودية في حفر الباطن.. غداً

تحت شعار"عام طويق".. للعوائل والأفراد

تنطلق فعالية "هايكنج السعودية" تحت شعار "عام طويق" غداً بمحافظة حفر الباطن للعوائل والأفراد، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

وتهدف الفعالية إلى التعرف على المواقع التراثية بالمحافظة بمشاركة هيئة السياحة بالمحافظة، إضافة إلى المشي لمسافات طويلة وتقديم خدمات تطوعية لزراعة شتلات بمشاركة ست جمعيات بيئية من مختلف مناطق المملكة بإشراف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه.

وتشارك "صحة حفر الباطن" في تلك الفعالية من خلال عدد من الفرق الصحية والرسائل التوعوية إضافة إلى سيارات الإسعاف موزعة على عدد من المسارات يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية والتوعية لأهمية نشر ثقافة المشي ومحاربة الأمراض.

وقال مدير هايكنج السعودية بمحافظة حفر الباطن أحمد بن بصيّص: الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في هذه الفعالية ونثمن رعاية محافظ حفر الباطن لهذه الفعالية وتشجيع العمل الجماعي بين المشاركين وتنمية الوعي البيئي لهم، والتعرف على المناطق الأثرية بمحافظة حفر الباطن.

وأضاف: المسار للفعالية بطول 13 كم للأفراد، و4 كم للعوائل، فيما خصص مسافة 10 كم لمسار "البايكنج".

وشدد على ضرورة أن يهتم المشاركون باختيار حذاء مناسب للمسير الجبلي، وقبعة للوقاية من الشمس، وملابس رياضية للشتاء، وحقيبة للماء والمأكولات وأدوية في حال وجود حالة صحية.