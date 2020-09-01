باكستان تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

4 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6298 شخصاً

سجلت باكستان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة جديدة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 296.149 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6298 حالة وفاة.