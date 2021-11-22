محافظ العرضيات ومجلس الأسرة بالمحافظة يزورون المعلم المتبرع بكليته لشقيقته

"المهداوي" وصف الزيارة بأنها جاءت من منطلق وفاء هذا الرجل مع أخته

قام محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي مساء اليوم الاثنين بزيارة للمعلم عبدالله صالح البحيري في منزله، وذلك بعد خروجه من المستشفى على إثر تبرعه بكليته لإحدى أخواته.

وتفصيلاً، شهدت الزيارة حضور ومشاركة أعضاء لجنة الأسرة بالمحافظة, حيث أشاد المحافظ بما قام به المعلم البحيري ووصف هذه الزيارة بأنها جاءت من منطلق وفاء هذا الرجل مع أخته وهو نوع من الإيثار، والإيثار هو شكل محدد من أشكال التفضيل للغير على الذات وفي فعل المعلم صالح تكمن تضحية تتفاوت في مقدارها وحجمها وبمقدار حجم التضحية وعوز المعطي بما ضُحي به، ليكون الإيثار أسمى مكانة وأعلى قدرًا.

وأضاف "المهداوي": شاهدنا من إيثار المعلم صالح أعلى تجلياته، وليشهد الجميع أن المعلم صالح لا ينتظر شكرًا أو مردودًا بفعله هذا ولكن يبتغي بذلك مرضاة الله سبحانه، والسعادة التي يشعر بها من جرّاء ما عمله تكفيه وتزيد إلى جانب رغبته في جني الأجر والثواب لعمله، وصالح يضرب صنفًا راقيًا في الإيثار قل ما يوازيه قدرًا، وهو الشاب اليافع في مقتبل العمر إنما كان سبب دخوله إلى المشفى هو أنه متبرع بإحدى كليتيه لأخته المصابة بقصور كلوي مزمن لا رجعة منه ولا أمل يرجى من الشفاء منه إلا بزراعة كلية لها، فصالح- إذًا - أقدم على عملية ليس له من إجرائها فائدة تعود عليه سوى الشعور بالرضا ورجاء الثواب.

وبارك المحافظ وأعضاء لجنة الأسرة بالمحافظة للمعلم البحيري نجاح العملية, سائلين الله عز وجل له الأجر والمثوبة, متمنين له ولأخته دوام الصحة والعافية.