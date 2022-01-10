"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 10 يناير 2022، تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 583531 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 154 حالة.