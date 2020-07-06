العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 34741

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 62275 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة، كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً، منهم 337 في العناية المركزة.