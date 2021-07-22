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أكد أنه لم يتم تسجيل أي حادثة من الحوادث

"السديس" يعلن نجاح خطة رئاسة الحرمين في نجاح موسم الحج

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قال ‏الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس للقناة "السعودية": ‏نحن اليوم في يوم النفرة وشاهدنا حجاج بيت الله يفدون إلى الحرم الشريف لأداء طواف الوداع بعد أن منّ الله عليهم بموسم حج متميز واستثنائي توافرت فيه منظومة الخدمات كافة ولله الحمد والمنة والخدمات المتطورة.



وأضاف: وجدنا هذا العام موسما ذكيا فيه تفعيل التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية والذكاء ‏ الاصطناعي والتطور الملحوظ ولله الحمد في منظومة الخدمات كافة، كل ذلك بفضل الله ثم الرعاية الجليلة والعناية الفائقة من حكومة المملكة ومن تضافر جميع الجهود ويعملون بروح الفريق الواحد المتكامل سوى بالإشراف المباشر من إمارة المنطقة وكذلك الزملاء رجال الأمن ووزارة الحج والعمرة وأبطال الصحة وأبطال ‏رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي وهم موجودون في الميدان، ‏ونرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وأولي عهده الأمين بهذا النجاح والتميز ولله الحمد.



‏وأكد "السديس" أنه لم نسجل أي حادثة من الحوادث ولا انتشار وباء كورونا بين الحجاج وهنا أعلن نجاح خطة الرئاسة وخطة الجهات الحكومية المتعاونين معها وأيضا نجاح هذا الموسم بكل استثنائية وتميز بكفاءة واقتدار وتحية لأبنائنا وشبابنا الذين يبذلون جهدا كبيرا في إدارة التفويض وإدارة الحشود يبين رسالة المملكة العربية السعودية وقيادتها من أبناء هذا الوطن في قيامهم بمنظومة الخدمات المتكاملة للمسجد الحرام.



‏وأردف أن رئاسة الحرمين وضعت خطتها وترجمتها ونفذتها على أرض الواقع بكل مقاييس النجاح ولله الحمد من خطة نظرية إلى خطة تشغيلية ميدانية موسمية استراتيجية متميزة ولله الحمد لاسيما في تهيئة الجو التعبدي الروحاني والحج الأمن الصحي المتقيد بالإجراءات الاحترازية.