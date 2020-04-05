آخر مستجدات كورونا بـ 5 دول.. عدد المصابين عالمياً يتخطى المليون و200 ألف

المتعافون 246760 والوفيات 64747 حالة.. سعي عالمي لوقف تفشي الوباء

كشف آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم عن تسجيل 1,203,188 حالة إصابة، والمتعافون 246,760 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 64,747 حالة، وذلك في ظل سعي عالمي لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم.

وفي السطور التالية نستعرض آخر مستجدات الفيروس في 5 دول أعلنت مستجداتها قبل قليل.

سجّلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 72 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 431 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بأنها سجّلت 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 10,278 إصابة.

اليونان

فرضت السلطات اليونانية الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عاماً بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الهجرة اليونانية، اليوم، أن إجراء الفحوص لمخالطيه ستستمر، فيما تسعى وكالة الصحة العامة إلى رصد مسار الفيروس.

وكانت السلطات اليونانية قد فرضت الحجر الصحي الخميس الماضي، على مخيم ريتسونا في وسط اليونان بعدما أثبتت الفحوص إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

إسرائيل

قالت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 46 شخصاً.

وذكر آخر تحديث للوضع من إسرائيل، في وقت متأخر يوم السبت، أن هناك 7851 حالة إصابة، بما في ذلك 423 إصابة جديدة و43 حالة وفاة في البلاد.

حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، كانت حصيلة الإصابات في إسرائيل 8018 حالة و46 حالة وفاة وشفاء 477 حالة، وفقا لوزارة الصحة.

نيوزيلندا

أعلن مسؤولو الصحة في نيوزيلندا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الألف شخص.

حتى صباح اليوم، تم تسجيل 1039 حالة إصابة في نيوزيلندا، بزيادة 89 عن اليوم السابق، في حين أن شخصاً واحداً فقط تُوفي بسبب مضاعفات (كوفيد-19) المرض الناجم عن الفيروس.

تايلاند

سجلت وزارة الصحة التايلاندية 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة أخرى.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة.. وتوفي 23 شخصاً منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.