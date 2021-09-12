"الوطني للأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- المتضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة).