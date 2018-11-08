"الغذاء والدواء" تضبط 50 طناً من الأعلاف بالرياض

لإنتاجها في مكان غير مرخص واستخدام مواد مجهولة

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء, 50 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة بالرياض.

وقالت "الهيئة": ضبط وحجز تلك الكمية من الأعلاف جاء بسبب إنتاجها في مكان غير مرخص واستخدام مواد أولية مجهولة المصدر وعدم وجود بيانات عليها ووضع المنتج على الأرض مباشرة، إضافة إلى وجود مخالفات للاشتراطات الصحية والفنية, مشيرة إلى أنها استدعت صاحب البضاعة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

من جانب آخر، وضع قانون "نظام" المستحضرات البيطرية عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة، تشمل غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال والسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وإغلاق المصنع أو المستودع وإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة، إضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتضمنت العقوبات التي أصدرتها "الهيئة"، مؤخراً، على منشآت مستحضرات بيطرية, غرامات تتجاوز 213.500 ريال، بعد ضبط مخالفات، منها مزاولة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم الالتزام بأسس التوزيع والتخزين الجيد، وعدم وجود بيانات تثبت نقل المستحضرات البيطرية حسب الظروف الموصى بها من الشركة الصانعة، وعدم وجود بيانات تثبت فعالية أجهزة التبريد لوسائل النقل الخاصة بالمستودع، وحيازة وتخزين مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية، وعدم توفر ختم خاص بالمستودع، ومزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، واستيراد وتداول وتخزين مستحضرات بيطرية غير مسجلة دون موافقة الهيئة.

وأحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض المخالفات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة للاختصاص.