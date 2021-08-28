بالفيديو.. أمير الشرقية: عودة مباركة للمدارس.. وعلينا أن نحافظ على المكتسبات الصحية

وجَّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة عودة الطلاب للمدارس.

وقال أمير الشرقية في فيديو، نشره حساب إمارة المنطقة الشرقية عبر "تويتر": "عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا للمدارس، وهم فئة عزيزة على القلب. وأنا أعلم أن إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة بالحرص على كل المناحي في المنشآت التعليمية".

وأردف مؤكدًا: "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وأن نحافظ على المكتسبات الصحية. وهذا الأمر بأيدينا". (فيديو)

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

0

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 10:38 PM

بالفيديو.. أمير الشرقية: عودة مباركة للمدارس.. وعلينا أن نحافظ على المكتسبات الصحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

2 625

وجَّه أمير الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رسالة إلى أهالي المنطقة من المواطنين والمقيمين بمناسبة عودة الطلاب للمدارس.

وقال أمير الشرقية في فيديو، نشره حساب إمارة المنطقة الشرقية عبر "تويتر": "عودة مباركة لأبنائنا وبناتنا للمدارس، وهم فئة عزيزة على القلب. وأنا أعلم أن إدارات التعليم اتخذت جميع إجراءاتها اللازمة بالحرص على كل المناحي في المنشآت التعليمية".

وأردف مؤكدًا: "علينا ألا نتهاون في هذه الفترة، وأن نحافظ على المكتسبات الصحية. وهذا الأمر بأيدينا". (فيديو)

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021