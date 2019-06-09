شاهد .. حفل زفاف جماعي لـ 16 عريساً بالمخواة

يُقام للعام الثامن للتيسير على الشباب والحد من الإسراف

أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة.

وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفاً مقدمة من فاعل خير.

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09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 10:37 AM

يُقام للعام الثامن للتيسير على الشباب والحد من الإسراف

شاهد .. حفل زفاف جماعي لـ 16 عريساً بالمخواة

سلطان السهيمي

المخواة

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أقام أهالي شدا الأسفل بمحافظة المخواة، حفل زواج جماعي لـ 16 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة.

وأكّدت اللجنة المنظمة للزواج، أن تكاليف الحفل لم تتجاوز 145 ألف ريال، بواقع 13 ألف ريال لكل عريس؛ شاملة القاعة والعشاء وتكاليف الضيافة كافة من هدايا للعرسان ووالديهم وغيرها، كما تمّ دعم العرسان بمبلغ 50 ألفاً مقدمة من فاعل خير.

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