موريتانيا تغلق جميع المحلات التجارية بداية من اليوم.. حتى إشعار آخر

بهدف التقليل من اختلاط المواطنين وتجنُّبًا لمزيد من حالات العدوى

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني، ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستثنى القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى: المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.