محافظ المويه ينفِّذ جولة ميدانية بـ"ظلم" للوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم

كما زار عددًا من الأسواق ومراكز التموينات للتأكد من توافُر السلع وعدم ارتفاع الأسعار

في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، قام محافظ محافظة المويه أحمد بن عبدالله عبدالدائم بجولة لمركز ظلم، اطلع خلالها على سكن عمال بلدية ظلم، وسكن عمال مستشفى ظلم العام؛ وذلك للوقوف على أوضاع وظروف العمالة داخل مساكنهم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان في استقباله رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، ومدير مستشفى ظلم الصيدلي نبيه بن ناصر الذيابي، ومدير إدارة الخدمات البلدية بظلم عبدالله مقعد العتيبي، ومدير العلاقات العامة ببلدية ظلم خالد سجدي العتيبي، ومدير العلاقات العامة بمحافظة المويه خالد بجاد العتيبي.

وشملت الزيارة عددًا من الأسواق ومراكز التموينات في مركز ظلم للتأكد من توافُر السلع، وعدم ارتفاع الأسعار.

وقد وجَّه محافظ المويه الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.