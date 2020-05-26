عن مكة وسائر المملكة.. ضوابط تصريحات "الداخلية" وتغيير أوقات منع التجول الجزئي

رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق والسماح بعمل أنشطة اقتصادية مخطط له بالفترة الثانية

تضمنت تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بعد الموافقة الملكية، إمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق ضوابط خاصة لمكة المكرمة.



الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال

وتلخص ما يخص مكة المكرمة في الفترة الأولى من يوم الأحد 8 شوال حتى يوم السبت 28 شوال، تغيير أوقات السماح بالتجول في مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة.



أثناء فترة عدم منع التجول السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارسة أعمالها، في فترة السماح في المجالات الآتية: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي).



الفترة الثانية من يوم الأحد 29 شوال:

تغيير أوقات السماح بالتجول مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، ورفع تعليق الحضور للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.



كما تشمل الفترة: رفع تعليق السفر بين المدن والمناطق بالسيارات الخاصة ووسائل التنقل المختلفة، والسماح بعمل بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة السماح كالطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.