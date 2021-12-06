وسم ‫#محمد_بن_سلمان_ضيف_عُمان يتصدَّر الترند العالمي

غردت وزارة الخارجية بسلطنة عُمان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" بالترحيب بضيف السلطنة الكبير سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، قبيل وصوله للسلطنة في مستهل جولته الخليجية.
وجاء بالتغريدة: "سلطنة عُمان ترحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عبر وسم #محمد_بن_سلمان_ضيف_عُمان"، الذي تصدَّر الترند العالمي.
"الخارجية العُمانية": السلطنة ترحِّب بسمو ولي العهد السعودي
غردت وزارة الخارجية بسلطنة عُمان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" بالترحيب بضيف السلطنة الكبير سمو ولي العهد الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، قبيل وصوله للسلطنة في مستهل جولته الخليجية.
وجاء بالتغريدة: "سلطنة عُمان ترحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود عبر وسم #محمد_بن_سلمان_ضيف_عُمان"، الذي تصدَّر الترند العالمي.