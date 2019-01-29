شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبين

وسط فرحة عمّت أهالي قرى مدينة زامبوانجا

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.

وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.