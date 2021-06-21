المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة.

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21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 06:43 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

المغرب.. تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 526737 إصابة.

وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي منذ بدء الوباء إلى 9244 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513898 حالة.

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