حيلة مبتكرة لمراقبة طليقها تنتهي بسجنها

زوجها السابق اكتشف الأمر بالصدفة

ابتكرت امرأة، في مدينة هاكستاو التابعة لولاية نيو جيرسي الأمريكية، حيلة غريبة لمراقبة زوجها السابق بالاستعانة بلعبة قطنية محشوة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أرسلت هيذر بامفورد، البالغة من العمر 33 عامًا، طفلها إلى زوجها السابق دومينيك برفقة لعبة على شكل ميني ماوس؛ حيث كانت تُخفي بداخلها جهاز تسجيل.

وفي 15 ديسمبر الجاري، اكتشف الرجل أن زوجته السابقة تراقبه، عندما نقر على الدمية وسمع صوته فجأة؛ الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالشرطة، التي قامت باعتقال الزوجة السابقة بتهمة التجسس ومضايقة دومينيك.