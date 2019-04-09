ما حدث بـ "الريتز" وتوجيهان من الملك لولي العهد .. هذه قراءة برنارد هيكل للمشهد

قال: السعودية لن تترك اليمن فريسة لإيران .. والمرأة بالمملكة أصبحت تتمتع بالكثير

أكّد برنارد هيكل؛ أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يقود المملكة إلى المستقبل بتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يحظى بدعم شعبي كبير من السعوديين.

توجيهات الملك لولي العهد

وأشار "هيكل" عبر صحيفة "THE NEW YORKER"، إلى أنه سافر إلى السعودية مرات عدة، كما أنه التقي ولي العهد، ووجد أنه يحظى بدعمٍ كاملٍ من الجميع، وما يتناقله الإعلام الغربي عن وجود خلافات مجرد أوهام، كما أنه يعمل وفقاً لتوجيهات الملك الذي ترتكز توجيهاته على دعوتين: الأولى هي تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، خاصة للخريجين السعوديين الذين يأتون إلى سوق العمل، والأخرى هي بناء القدرات السياسية والعسكرية للمملكة العربية السعودية بشكل أساسي، حيث تصبح لاعباً إقليمياً رئيساً أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، أو أيّ بلدٍ آخر، في هذا الشأن.

المملكة لن تترك اليمن لإيران

وتحدث برنارد "هيكل"؛ أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون الأمريكية، مع مجلة "ذا نيويوركر"، حول الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن وكلاء إيران في المنطقة يشكلون تهديداً للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، والوضع في اليمن معقّد إلى حد ما، والمؤكد أن المملكة لا تريد حرباً في اليمن، لكنها كذلك لا تريد أن تترك اليمن ضحية للميليشيات الإيرانية.

وأضاف: "المملكة ودول الخليج يعلمون جيداً أنهم سيضخون الأموال لإعادة إعمار اليمن، وهم يشعرون بالمسؤولية وقدّموا الكثير من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة وإلى اليمن مباشرة سواء من حيث الأموال والغذاء والإمدادات الأخرى".

حقيقة موقوفي "الريتز"

وحول حقيقة موقوفي "ريتز كارلتون"، أشار إلى أن ما روّجه الإعلام الغربي حول أن ولي العهد استخدم الفساد مبرراً للاعتقال، أمرٌ سخيفٌ للغاية؛ فولي العهد ليس بحاجة إلى فعل ذلك ولا بحاجة إلى أموالهم، وأعتقد أنه من خلال معرفتي به إنه يضع المصالح الوطنية أولاً.

.. وعن السعوديات

وفيما يتعلق بالمرأة من حيث المساحة العامة والاقتصاد، أكّد برنارد هيكل؛ أن هناك فرقاً كبيراً جداً اليوم في المملكة، والسعوديات يتمتعن بحضورٍ عامٍ كبير؛ حيث إن ولي العهد يدرك دور المرأة ويعدها نصف المجتمع المهم، فهن الأفضل في التعليم والعمل، مشيراً إلى أنه يرى أن ولي العهد السعودي يتعامل مع جميع الملفات بواقعية بحتة.