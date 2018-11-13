تنمية الخرمة تقيم دورة "المشكلات السلوكية عند الأطفال"

تضمنت طرح حلول لمعالجة السلوكيات ونقاشات عامة بين المدربة والمعلمات

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة (القسم النسائي) مساء أمس دورة بعنوان (المشكلات السلوكية عند الأطفال).

وتضمنت الدورة التي قدمتها منيرة السبيعي طرح حلول لمعالجة سلوكيات الطفل ونقاشات عامة بين المدربة والمعلمات.

وقد استهدفت هذهِ الدورة معلمات رياض الأطفال التابعات للجمعية الخيرية لتحفيظ القران "اقرأ" بالخرمة.