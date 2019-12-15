اجتماع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

اليوم.. بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة "العابد"

عقد فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، اجتماعه الثاني اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة المستشار بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة إبراهيم العابد، وبمشاركة خبراء وممثلي الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية، وحضور الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية الدكتور قيس العزاوي.

وأكد "العزاوي" في كلمته الافتتاحية أهمية دور هذا الفريق من الخبراء من أجل إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وتحديثها خاصة في ضوء التناول الإعلامي الغربي غير المنصف للقضايا العربية والإسلامية، مشيراً إلى وجود صورة ذهنية سلبية في الأوساط الإعلامية والثقافية الغربية عن القضايا العربية والإسلامية.

وأشار إلى وجود عدم اهتمام من قبل وسائل الإعلام العربية لوضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق، وإجراء حوار مع الآخر يأخذ بعين الاعتبار مكونات هذا الآخر الذهنية والسياسية على حد قوله.

ودعا "العزاوي" وسائل الإعلام العربية إلى أن تأخذ هذه التطورات عند تحديث خطة التحرك الإعلامي ووضع تصور كامل للجمهور المستهدف مما يؤدي للتنفيذ الفاعل والإيجابي لبرامج الخطة الإعلامية العربية في الخارج في ظل وجود الجاليات العربية والمثقفين والعمالة العربية أيضا إضافة إلى العلاقات العربية الأوروبية الاقتصادية وهي قوة كبيرة لا يستهان بها، مما يؤدي إلى تعزيز التفاهم مع الآخر وليس الصدام معه.

من جانبه، أكد مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري في كلمته خلال الاجتماع، أن المنطقة العربية تمر بظروف وتحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع العمل بكل جهد واجتهاد على تحديث خطة التحرك الإعلامي بالخارج.

ودعا الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الفريق وتشكيل عضويته وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالخطة.

وأوضح أن الاجتماع السابق للفريق قام بمناقشة إجراء تقييم شامل للخطة وما جرى تنفيذه من برامج حيث تم دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي، والعمل على تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج، وتناول قضايا الإرهاب ومكافحته بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي.

بدوره، قال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فوزي الغويل، إن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عُقِدت في ١٧ يوليو الماضي بشأن خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي تضمن الموافقة على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من أجل تقديم اقتراحات هادفة لتطوير وتحديث هذه الخطة والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها واقتراح تعديلات وتحديثات على برامج الخطة لتنفيذها بشكل فعال وإيجابي بما يتناسب مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج.

كما استعرض رئيس الاجتماع إبراهيم العابد، مشروع جدول أعمال الاجتماع خاصة ما يتعلق بدعوة الفريق لدراسة المقترحات التي تقدمت بها الأمانة العامة ضمن برامج وأنشطة الخطة المحدثة، ودعوة الفريق لمتابعة العمل بالبرامج الواردة في خطة التحرك الإعلامي.

واستمع الفريق لعرض مقدم من وفد المملكة العربية السعودية حول مشروع دليل مهني مرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر.

كما استمع الفريق إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية يتضمن تصوراً للآليات التنفيذية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج يتضمن مقترحات عملية.