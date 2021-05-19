الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

أصبحت ثاني دولة في العالم بعد أمريكا تتجاوز إصاباتها مستوى 25 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز 25 مليون حالة؛ في حين بلغ عدد الوفيات اليومية مستوى قياسيًّا تجاوز 4.3 آلاف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيًّا عند 4329 حالة".

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون إصابة؛ بينما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 278719؛ وفق "رويترز".

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.