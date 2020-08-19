"البيجاوي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة "15"

أكد أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء

رفع المستشار الإداري بوزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.

وعبّر "البيجاوي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.



كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـومحل ثقتها.