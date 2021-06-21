"آل حماد": مطالبة مكاتب الاستقدام بتحميل الحجر المؤسسي للمستقدم "مخالف"

بعد تجمع عدد من أصحاب المكاتب أمام مبنى "وزارة الموارد" للهدف نفسه

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن ما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة، كان احتجاجاً منهم على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام، وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.



وأضاف أنهم كانوا يطالبون بتحمیل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.



وأكد "آل حماد" أن الوزارة أوضحت لهم في لقاءات سابقة، وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة، بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمین.



كما أكد على سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.