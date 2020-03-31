نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي

" كوومو": النبأ السار هو 4900 مصاب خرجوا من المستشفيات

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.

وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.

وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.