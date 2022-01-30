ضبط مقيمين بالمدينة حاولا تهريب أموال مجهولة المصدر للخارج.. هذا المبلغ كان بحوزتهما

شرطة المنطقة: جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة المدينة المنورة القبض على مقيمين جمعا أموالًا مجهولة المصدر وحاولا تهريبها خارج المملكة .

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية، لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، حيث عُثر بحوزتهما على (1,020,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.