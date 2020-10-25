الندوة العالمية للشباب الإسلامي: نشر الرسوم المسيئة للرسول إيذاء لمشاعر 1.5 مليار مسلم

عبّرت عن بالغ استيائها.. وقالت: إنه خرق سافر لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته

عبّرت الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن بالغ استيائها من نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي تمثل إيذاءً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم.

ونوّهت الندوة في بيان أن ذلك يُشكل استهدافاً مباشراً للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية، ويُعد خرقاً سافراً لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته، ويغذي مشاعر الكراهية.

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25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 05:46 PM

عبّرت عن بالغ استيائها.. وقالت: إنه خرق سافر لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته

الندوة العالمية للشباب الإسلامي: نشر الرسوم المسيئة للرسول إيذاء لمشاعر 1.5 مليار مسلم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبّرت الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن بالغ استيائها من نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، التي تمثل إيذاءً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم.

ونوّهت الندوة في بيان أن ذلك يُشكل استهدافاً مباشراً للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية، ويُعد خرقاً سافراً لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته، ويغذي مشاعر الكراهية.

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