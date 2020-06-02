واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%

نما الفاقد ليصل 3.36 مليار دولار في مايو الماضي وفقاً للبيانات الرسمية

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.

وزارة التجارة التركية تركيا

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 02:42 PM

نما الفاقد ليصل 3.36 مليار دولار في مايو الماضي وفقاً للبيانات الرسمية

واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.

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