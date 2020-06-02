واردات تنخفض وصادرات تنكمش.. "عجز التجارة التركي" يلامس 80%

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.
ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.
وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.وزارة التجارة التركية تركيا
نما الفاقد ليصل 3.36 مليار دولار في مايو الماضي وفقاً للبيانات الرسمية
أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي، وفقاً لنظام التجارة الخاص.
ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار، بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.
وتضررت التجارة الدولية عموماً مع انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ للحدّ من انتشار الفيروس في العالم.