2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

وفرها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة

استفاد 2387 مواطنًا ومقيمًا وزائرًا لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف، من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن.

ووفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

وكان المركز يستقبل المستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء يوميًّا.

مهرجان ولي العهد للهجن لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 08:52 PM

وفرها الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة

2387 مستفيدًا من مركز لقاحات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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استفاد 2387 مواطنًا ومقيمًا وزائرًا لمهرجان ولي العهد للهجن المقام في الطائف، من مركز اللقاحات في ميدان الطائف التاريخي للهجن.

ووفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات كورونا "كوفيد 19" في ميدان المنافسات؛ حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

وكان المركز يستقبل المستفيدين خلال الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء يوميًّا.

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مهرجان ولي العهد للهجن لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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