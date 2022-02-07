450 شركة من 37 دولة تشارك في النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي بالرياض

تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين

أعلن معرض الدفاع العالمي الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن عن حجز جميع مساحات العرض وإتمام الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من المعرض في الرياض.

وسيبدأ معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضًا حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة بما فيهم: لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال داينامكس، ونافانتيا، وبي إيه إي سيستمز، وL3 هاريس، ونورينكو، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من نحو 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات.

وقبل يوم من انطلاق المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، سينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) "ملتقى الرياض للدفاع" كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي.

وسيستضيف الملتقى عددًا من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم؛ للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن، فيما يتبع الملتقى فعالية "تحية الرياض" حيث ستحلّق طائرات عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي مذهل.

وستستعرض المملكة قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية، وستضم قائمة المشاركين: وزارة الدفاع - الشريك الرئيس للمعرض، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية وعددًا من الجهات الحكومية، وعددًا كبيرًا من الشركات الوطنية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) - الشريك الاستراتيجي للمعرض، مما سيتيح فرصًا كبيرة للتواصل مع الشركات والمستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي: إن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي يشكل فرص لروّاد الصناعة حول العالم للتعرّف على منظومة الصناعات العسكرية في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين في الصناعة من خلال برامج تواصل مصممة خصيصًا لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على جميع المستويات في سلاسل الإمداد.

وسينفرد المعرض عالميًّا بمجموعة من المزايا وفي مقدمتها تجهيز مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 مترًا للعروض الجويّة المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكّم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعدّ من أهم التوجّهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.

وقد أتيح التسجيل لحضور المعرض للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن عبر موقع معرض الدفاع العالمي، وسيحصل جميع المشاركين الدوليين الذين تصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة العربية السعودية صالحة لمدة عام؛ وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.