لبنان يسجّل ثاني وفاة بـ "كورونا" والمغرب يعلن إصابتيْن جديدتيْن

المتوفى عمره 55 سنة ولم يكن مسافراً أو يعاني مشكلات صحية

سجّل لبنان حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في مستشفى الحريري؛ لشخصٍ عمره 55 سنة، ولم يكن يعاني مشكلات صحية إلا أنه تبيّن أن جهاز مناعته ضعيف.

وبحسب معلومات نقلها موقع LBCI، هذا الشخص لم يكن مسافراً وقد انتقلت إليه العدوى من أحد تلامذته.

يُذكر أنه بالأمس، سُجلت حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في لبنان، للمصاب القادم من مصر، وهو يبلغ من العمر 56 سنة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالتيْن جديدتيْن مؤكدتيْن لفيروس كورونا، لدى زوجة وابن السائح الفرنسي الذي تمّ تأكيد إصابته أمس الأول بمدينة مراكش التي قَدِمَ إليها من فرنسا برفقة أفراد من أسرته.

وأوضحت الوزارة أنه بهاتيْن الإصابتيْن يرتفع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص من ضمنهم حالة وفاة واحدة تمّ تسجيلها أمس الثلاثاء.

لبنان المغرب فيروس كورونا الجديد

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 01:22 PM

المتوفى عمره 55 سنة ولم يكن مسافراً أو يعاني مشكلات صحية

لبنان يسجّل ثاني وفاة بـ "كورونا" والمغرب يعلن إصابتيْن جديدتيْن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجّل لبنان حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في مستشفى الحريري؛ لشخصٍ عمره 55 سنة، ولم يكن يعاني مشكلات صحية إلا أنه تبيّن أن جهاز مناعته ضعيف.

وبحسب معلومات نقلها موقع LBCI، هذا الشخص لم يكن مسافراً وقد انتقلت إليه العدوى من أحد تلامذته.

يُذكر أنه بالأمس، سُجلت حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في لبنان، للمصاب القادم من مصر، وهو يبلغ من العمر 56 سنة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالتيْن جديدتيْن مؤكدتيْن لفيروس كورونا، لدى زوجة وابن السائح الفرنسي الذي تمّ تأكيد إصابته أمس الأول بمدينة مراكش التي قَدِمَ إليها من فرنسا برفقة أفراد من أسرته.

وأوضحت الوزارة أنه بهاتيْن الإصابتيْن يرتفع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص من ضمنهم حالة وفاة واحدة تمّ تسجيلها أمس الثلاثاء.

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