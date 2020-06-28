"الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة

قلد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، العميد أسامة أبو ملحة، محمد فواز الشلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الشلوي" عن تقديره لثقة ولاة الأمر، قائلاً إن ترقيته ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

2

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:21 PM

"الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 386

قلد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، العميد أسامة أبو ملحة، محمد فواز الشلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الشلوي" عن تقديره لثقة ولاة الأمر، قائلاً إن ترقيته ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020