"الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة

قلد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، العميد أسامة أبو ملحة، محمد فواز الشلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته.

وعبر "الشلوي" عن تقديره لثقة ولاة الأمر، قائلاً إن ترقيته ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.