"سلطانة العنزي": استقبال نائب أمير حائل غير متوقع وتشجيعه زادني حماسًا

بعد فوزها بذهبية "الصولجان" في بطولة المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات

أكدت لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي، الحاصلة ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف، أن استقبال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير ‏منطقة حائل لها بمكتبه، كان له الأثر الكبير مما ساهم في حماسها.

وأضافت أنها لم تتوقع مقابلة الأمير؛ الأمر الذي يدل على حرصه على تشجيع أبناء وبنات منطقة حائل وقربه منهم.

وأشار ماجد الصادر المشرف العام على معسكرات النادي، إلى أن "سلطانة" تعتبر من أعضاء النادي الحريصة على الحضور، بعكس بقية الأعضاء.



وأضاف المدرب بالنادي أحمد الجوهر أن "سلطانة" حريصة على استكمال التدريبات في وقتها المحدد دون تأخير.

جاء ذلك إثر مقابلة قام بها الإعلامي‏‏‏‏ وصانع المحتوى في القناة الإخبارية عاصم الرشوي، وعُرضت على القناة عبر برنامج "نشرة النهار": https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1410603854551416847?s=20



