"سوفت شور" و"ضروري" يحققان كأسَي الشرقية وجائزة نادي الخيل التقديرية

خيل الأمير فيصل بن خالد تخطف الأضواء في سباقات موسم الرياض

حقق الجواد "سوفت شور"، ابن الفحل "دباوي" للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، كأس إمارة المنطقة الشرقية؛ إذ لعب في الشوط العاشر لحفل السباق رقم 26 ضمن سباقات موسم الرياض، فيما حقق بطولة الشوط السابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية الجواد "ضروري"، ابن الفحل الموشح للمالك خالد فهد العضياني.



وتفصيلاً، خطفت خيل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الأضواء بتحقيق بطولة شوطَين من نتائج الأشواط الـ11 التي أُقيمت في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية؛ إذ حققت الدروازة، ابنة سيافي للمالك والمنتج الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، المركز الأول في الشوط التاسع، فيما كان الشوط الحادي عشر (الأخير) من نصيب حافظك الله ابن (وجهة دبي) للمالك والمنتج الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.



وفي الشوط الأول حقق طموح الثريا ابن فاينست ارتسان للمالك والمنتج معاذ عبدالله محمد المنيف المركز الأول، فيما ظفر ببطولة الشوط الثاني نجمة المحافل بنت بابلو (أمريكا) للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي. وفي الشوط الثالث فاز استراتيجي ابن فلاشي بيول للمالك عبدالله ابراهيم عبدالله الخشان.



وخطف المركز الأول في الشوط الرابع هيسلوود ابن سلادي بور للمالك فهد ضيدان جريس العتيبي، وفاز في الشوط الخامس زاكية الخالدية ابنة عوين العريق للمالك مبارك حسين علي آل زعمان. وفي الشوط السادس ذهب المركز الأول ليحبني ابن وثاب (إيرلندا) للمالك إسطبل الصهوة، وجاء في المركز الأول بالشوط الثامن الوشمي ابن جيمولوجيست لإسطبل الزعامة.