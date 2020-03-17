تعاون ضدّ "كورونا" .. محادثات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان

اتفقوا على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة

أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف، اليوم؛ لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وأكّدت أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمرٌ حاسمٌ للقضاء على "كورونا" ومنع انتقاله بين الدول.

وزارات الخارجية كوريا الجنوبية الصين اليابان فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:32 PM

اتفقوا على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة

تعاون ضدّ "كورونا" .. محادثات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرت وزارات الخارجية لكوريا الجنوبية والصين واليابان محادثات على مستوى العمل عبر الهاتف، اليوم؛ لمناقشة التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة وتكثيف الاتصال الوثيق بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وأكّدت أن التعاون عبر قنوات مختلفة أمرٌ حاسمٌ للقضاء على "كورونا" ومنع انتقاله بين الدول.

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وزارات الخارجية كوريا الجنوبية الصين اليابان فيروس كورونا الجديد

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