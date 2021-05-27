وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.