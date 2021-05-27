وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

1

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442 02:43 PM

بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 520

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021