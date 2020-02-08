مستشفى العارضة العام يكرّم "المحزري" نظير جهوده

كرّم مدير مستشفى العارضة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي مدير التموين الطبي بالمستشفى محمد ماطر المحزري وذلك لما تميز به من إخلاص في إنجاز أعماله وحسن تعامله مع الزملاء والموظفين.

وتقدمت إدارة المستشفى بخالص الشكر وعظيم الامتنان لـ"المحزري".

من جهة أخرى، عبّر "المحزري" عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى وعلى رأسها مدير المستشفى العواشي، لما تقوم به من الدعم الدائم لجميع الزملاء المتميزين سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم.