"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم

قال: الوصول السريع لعياداتها يقلل المضاعفات وحدة المرض

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).