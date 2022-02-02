





1

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحًا

"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (الرياض والباحة ونجران وعسير والشرقية).



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.



وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء.



ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة وأبها وبلقرن والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.



وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والقطيف والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.