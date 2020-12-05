انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الأمة في الكويت

وسط الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

فتحت مراكز الاقتراع قبل قليل أبوابها أمام الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات (أمة 2020) التي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ويتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحًا، فيما يحق لـ567694 ناخبًا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوًا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ16.



وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت، على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.



وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدّد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للّجنة المحددة للاقتراع.