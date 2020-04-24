حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي

ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض

سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي.

وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.