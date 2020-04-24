حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي

ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض

سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي.

وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد حوطة بني تميم

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 04:49 PM

ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض

حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي

مسلّم الهواملة

الرياض

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سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس ‫كورونا لمقيم عربي.

وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.

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فيروس كورونا الجديد حوطة بني تميم

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