حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي

سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم عربي.
وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.فيروس كورونا الجديد حوطة بني تميم
ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض
سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم عربي.
وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.